Шугалей призвал Смольный принять меры после обрушения балкона на улице Марата

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шагулей высказался о плачевном состоянии исторических зданий в Петербурге. Поводом послужил очередной обвал конструкции дома. На этот раз рухнула часть балкона на улице Марата.
«Обрушения балконов в Петербурге случаются не так часто, как тех же фасадов. Но ситуация с ними заслуживает отдельного внимания, поскольку горожане, как и туристы, часто встречают замотанные в зеленую сетку балконы, которые, как и сегодня ночью, могут в любой момент рухнуть им на головы», — написал социолог в своем Telegram-канале.
В связи с этим он отметил тенденцию, которая сложилась в Северной столице за последние годы. Всего за пару лет количество балконов, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось на 569. При этом зачастую объекты уже не подлежат восстановлению, и остается их только спилить.
Нынешних темпов ремонта в этом направлении недостаточно, подчеркнул Шугалей. Он призвал Смольный во главе с Александром Бегловым принять меры по активизации таких работ.