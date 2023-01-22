Шугалей призвал Смольный принять меры после обрушения балкона на улице Марата

В связи с этим он отметил тенденцию, которая сложилась в Северной столице за последние годы. Всего за пару лет количество балконов, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось на 569. При этом зачастую объекты уже не подлежат восстановлению, и остается их только спилить.