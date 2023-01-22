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Шугалей призвал Смольный принять меры после обрушения балкона на улице Марата

Общество
Шугалей призвал Смольный принять меры после обрушения балкона на улице Марата

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шагулей высказался о плачевном состоянии исторических зданий в Петербурге. Поводом послужил очередной обвал конструкции дома. На этот раз рухнула часть балкона на улице Марата.

«Обрушения балконов в Петербурге случаются не так часто, как тех же фасадов. Но ситуация с ними заслуживает отдельного внимания, поскольку горожане, как и туристы, часто встречают замотанные в зеленую сетку балконы, которые, как и сегодня ночью, могут в любой момент рухнуть им на головы», — написал социолог в своем Telegram-канале.
Шугалей призвал Смольный принять меры после обрушения балкона на улице Марата

В связи с этим он отметил тенденцию, которая сложилась в Северной столице за последние годы. Всего за пару лет количество балконов, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось на 569. При этом зачастую объекты уже не подлежат восстановлению, и остается их только спилить.

Нынешних темпов ремонта в этом направлении недостаточно, подчеркнул Шугалей. Он призвал Смольный во главе с Александром Бегловым принять меры по активизации таких работ.
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