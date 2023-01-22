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Германии предрекли потерю рабочих мест из-за разрыва связей с Китаем

Общество
Германии предрекли потерю рабочих мест из-за разрыва связей с Китаем

ФРГ рискует столкнуться с потерей рабочих мест в стране при разрыве экономических отношений с Китаем. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

На сегодняшний день немецкая сторона работает над новой стратегией отношений с КНР. Германия рассчитывает снизить зависимость от Китая, хотя Поднебесная является ее ключевым торговым партнером с 2016 года.

«Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечало бы интересам рабочих мест в ФРГ», — приводит слова Линднера агентство Reuters.

Власти ФРГ демонстрируют намерения, связанные с переориентацией на другие регионы. Но Линднер признал, что для этого нужно улучшить политические условия.
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