Германии предрекли потерю рабочих мест из-за разрыва связей с Китаем

ФРГ рискует столкнуться с потерей рабочих мест в стране при разрыве экономических отношений с Китаем. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
На сегодняшний день немецкая сторона работает над новой стратегией отношений с КНР. Германия рассчитывает снизить зависимость от Китая, хотя Поднебесная является ее ключевым торговым партнером с 2016 года.
«Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечало бы интересам рабочих мест в ФРГ», — приводит слова Линднера агентство Reuters.
Власти ФРГ демонстрируют намерения, связанные с переориентацией на другие регионы. Но Линднер признал, что для этого нужно улучшить политические условия.