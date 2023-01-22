Владимир Путин планирует приехать в МГУ на следующей неделе

СМИ узнали о планах президента РФ Владимира Путина на 25 января — День российского студенчества или Татьянин день.
Глава страны посетит Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Такая информация озвучена в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
На следующей неделе у президента РФ запланировано совещание с членами правительства, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Официально график главы государства на ближайшие дни пока не объявлялся.
День российского студенчества отмечается с 2005 года. Он установлен указом президента РФ. С 2007 года этот день включен в список памятных дат России. При этом сам праздник ведет свои традиции и историю еще с XVIII века.