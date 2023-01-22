Рабочий погиб при падении с высоты на строительной площадке в Ленобласти

Мужчина получил смертельные травмы при падении на строительной площадке в Ленобласти. Об этом сообщает издание 78.ru.
Трагический инцидент произошел в Малом Карлино. В полицию обратился предприниматель, который рассказал о несчастном случае на территории стройки. По его словам, 44-летний рабочий сорвался с высоты 12 метров.
Прибывшие медики скорой помощи могли лишь констатировать смерть гражданина. Погибшим оказался уроженец Узбекистана. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств и причин случившегося.
В ЯНАО девочка серьезно пострадала при падении со скалодрома в спортивной школе, передает URA.RU. Возбуждено уголовное дело.