Левые радикалы устроила погромы в центре Атланты

Атланта, 22 января. Левые активисты устроили погромы в центре Атланты в знак протеста против убийства 26-летнего эколога Мануэля Эстебана Паэса Терана, который был застрелен полицейскими. Ранее правоохранительные органы штата сообщили, что огонь по активисту был открыт в ответ на ранение полицейского.
Митинг против полицейского произвола быстро перерос в погромы витрин и машин. Активисты в масках бросали камни и зажигали фейерверки перед небоскребом, в котором находится полицейское управление Атланты. После вмешательства полиции погромы быстро прекратились. Правоохранительными органами были задержаны шесть человек.
Губернатор Джорджии Брайан Кемп осудил погромы и поблагодарил полицию за оперативное решение проблемы.
«Насилие и незаконное уничтожение имущества не являются актом протеста. Это преступления, которые не потерпят в Джорджии и будут преследоваться в полном объеме», — написал губернатор-республиканец в социальных сетях.
Убийству Терана предшествовали протесты антифашистов и других ультралевых движений против строительства в Атланте учебного центра общественной безопасности стоимостью 90 миллионов долларов. Учреждение будет заниматься подготовкой сотрудников силовых структур.
Левые активисты со всей страны уже более года протестуют против реализации проекта, который они называют «Город копов». Они заявляют, что вырубка деревьев на месте строительства центра нанесет ущерб окружающей среде, а само учебное учреждение будет обучать полицейских тактики «городских боев» против демонстрантов.
Мануэль Теран считал себя «небинарной персоной», называл себя именем «Тортугита» и заставлял окружающих обращаться к нему в среднем роде. Активист придерживался ультралевых взглядов и активно участвовал в протестах против строительства учебного центра.
В среду, 18 января, полиция устроила операцию против лагеря протестующих. 25 палаток были снесены, а семь активистов арестованы по обвинению в преступном вторжении на территорию. Теран был застрелен в ходе этой операции. В полиции Джорджии заявили, что на камерах было видно, как экоактивист открыл огонь по сотруднику патрульной службы штата и ранил его в живот.