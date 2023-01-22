Левые радикалы устроила погромы в центре Атланты

В среду, 18 января, полиция устроила операцию против лагеря протестующих. 25 палаток были снесены, а семь активистов арестованы по обвинению в преступном вторжении на территорию. Теран был застрелен в ходе этой операции. В полиции Джорджии заявили, что на камерах было видно, как экоактивист открыл огонь по сотруднику патрульной службы штата и ранил его в живот.