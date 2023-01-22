Олег Матыцин оценил влияние антироссийских санкций в спорте

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о влиянии санкций на российских спортсменов.
Антироссийские санкции помогают Минспорта РФ осознать свои ресурсы, считает Олег Матыцин. Об этом глава ведомства рассказал журналистам во время рабочего визита в Республику Татарстан.
«Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — подчеркнул Матыцин.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в турнирах спортсменов из России и Белоруссии. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.