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Олег Матыцин оценил влияние антироссийских санкций в спорте

Спорт
Олег Матыцин оценил влияние антироссийских санкций в спорте

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о влиянии санкций на российских спортсменов.

Антироссийские санкции помогают Минспорта РФ осознать свои ресурсы, считает Олег Матыцин. Об этом глава ведомства рассказал журналистам во время рабочего визита в Республику Татарстан.

«Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — подчеркнул Матыцин.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в турнирах спортсменов из России и Белоруссии. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
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