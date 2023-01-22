Вернуть в голодные 20-е: профессор Межевич о том, что сделать с финнами за заморозку активов РФ

Финляндия заморозила активы российских граждан, находящихся в списке персональных санкций Евросоюза, на общую сумму 187 миллионов евро. Об этом сообщила местному изданию Yle глава отдела санкций министерства иностранных дел страны Пиа Саариваара. Логичный вариант реакции России на столь недружественный шаг предложил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Николай Межевич.
«Финляндия идет дорогой Маннергейма*, но в ухудшенном варианте. Дело в том, что та Финляндия, которая была при Маннергейме, в общем-то, экономически политически и даже демографически была более или менее готова к войне. Нынешняя Финляндия не готова ни к чему, но по заказу зарубежных инструкторов финны хотят обострить ситуацию на всем протяжении 1400-метровой границы с Россией. Безусловно, это создает большие проблемы для нас, но это создаст проблемы и для Финляндии», — охарактеризовал ситуацию профессор.
Хельсинки пока коснулся лишь частной собственности, на очереди государственные активы РФ. Выполняя указания своих заказчиков, финское правительство закрывает глаза на возможные последствия своих шагов. А России есть что предпринять в качестве ответных действий, считает собеседник ФАН.
«Что же касается финской собственности (в России. — Прим. ФАН), то она должна быть конфискована, вся торговля с Финляндией объявлена государственной изменой. Контрольно-пропускные пункты должны быть перекрыты. Вопрос о Сайменском канале, соответственно, вообще снят с повестки дня до конца столетия. Финляндия должна получить абсолютный экономический удар, вернуться в голодные 20-е годы», — перечислил эксперт мощные ответные меры на недружественные действия финского правительства.
Ранее Николай Межевич заявил о необходимости ответа Москвы на антироссийские действия Таллина.
* Карл Густав Маннергейм (1867-1951 гг.) — русский, финский полководец, генерал, поддержавший в Великой Отечественной войне нацистскую Германию и участвовавший в блокаде Ленинграда со стороны Финляндии.