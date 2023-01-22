Вернуть в голодные 20-е: профессор Межевич о том, что сделать с финнами за заморозку активов РФ

Хельсинки пока коснулся лишь частной собственности, на очереди государственные активы РФ. Выполняя указания своих заказчиков, финское правительство закрывает глаза на возможные последствия своих шагов. А России есть что предпринять в качестве ответных действий, считает собеседник ФАН.