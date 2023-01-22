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Сенатор Климов предостерег Молдавию от повторения самоубийственной политики Украины

Политика
Сенатор Климов предостерег Молдавию от повторения самоубийственной политики Украины

Власти Молдавии рискуют повторить самоубийственную политику президента Украины Владимира Зеленского, заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

Так сенатор прокомментировал слова молдавского лидера Майи Санду о возможном сближении с НАТО. По ее словам, республика сейчас является нейтральной, однако этот пункт можно будет поменять в конституции при необходимости.

Климов напомнил Санду, что кризис на Украине наступил как раз после прозападного государственного переворота в 2014 году.

Сенатор Климов предостерег Молдавию от повторения самоубийственной политики Украины
«Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как (экс-президент Петр. — Прим. ФАН) Порошенко и Зеленский?!» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что Майя Санду втягивает республику в Североатлантический альянс по указке Запада.
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