Бейонсе заплатили 24 миллиона долларов за выступление на открытии люксового отеля в Дубае

Певица Бейонсе получила огромный гонорар за концерт на открытии отеля, который называют самым роскошным в Дубае. Мировой знаменитости заплатили внушительную сумму за часовое выступление.
Бейонсе стала главной звездой на открытии люксового отеля Atlantis The Royal Hotel. Попасть на концерт дивы смогли только избранные. Например, среди зрителей были певица Клава Кока и блогер Ида Галич.
Западная исполнительница не выступала почти пять лет. Не исключено, что вернуться на сцену ее заставил гонорар. По данным портала TMZ, певице заплатили 24 миллиона долларов за концерт на открытии отеля.
Зрителям запретили снимать выступление, но некоторые все равно выкладывали кадры с концерта в соцсетях. Бейонсе устроила в Дубае масштабное шоу с подтанцовкой. За часовое выступление певица сменила три наряда.