Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке детсада в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое приезжих из Узбекистана попали в рабство. Мужчинам удалось сбежать.
В город они приехали после переписки со своим приятелем. Гастарбайтеры согласились за 800 долларов в месяц участвовать в строительстве детского сада.
В дальнейшем оказалось, что длительное время с иностранцами переписывался другой человек, который отобрал телефон у их приятеля. Мигранты поработали несколько месяцев. Затем у них забрали паспорта для продления разрешения на работу. С тех пор гастарбайтерам не платили за труд. Мужчин несколько раз били и угрожали наличием связей в силовых структурах.
Мигранты рискнули сбежать без документов и личных вещей. Они смогли добраться до Москвы, где получили помощь от волонтеров.