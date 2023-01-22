Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке детсада в Нижнем Новгороде

Происшествия
Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке детсада в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое приезжих из Узбекистана попали в рабство. Мужчинам удалось сбежать.

В город они приехали после переписки со своим приятелем. Гастарбайтеры согласились за 800 долларов в месяц участвовать в строительстве детского сада.

В дальнейшем оказалось, что длительное время с иностранцами переписывался другой человек, который отобрал телефон у их приятеля. Мигранты поработали несколько месяцев. Затем у них забрали паспорта для продления разрешения на работу. С тех пор гастарбайтерам не платили за труд. Мужчин несколько раз били и угрожали наличием связей в силовых структурах.

Мигранты рискнули сбежать без документов и личных вещей. Они смогли добраться до Москвы, где получили помощь от волонтеров.
мигранты рабство стройка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду