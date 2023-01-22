Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке детсада в Нижнем Новгороде

В дальнейшем оказалось, что длительное время с иностранцами переписывался другой человек, который отобрал телефон у их приятеля. Мигранты поработали несколько месяцев. Затем у них забрали паспорта для продления разрешения на работу. С тех пор гастарбайтерам не платили за труд. Мужчин несколько раз били и угрожали наличием связей в силовых структурах.