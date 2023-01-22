Le Potentiel Centrafricain: ЦАР обрела силу под руководством Фостен-Арканжа Туадера

Однако под руководством Фостен-Арканжа Туадера держава начала обретать целостность и уверенную защиту в лице Вооруженных сил республики (FACA). Глава государства демонстрирует готовность раз и навсегда покончить с проблемами и объединить все регионы под своим началом.