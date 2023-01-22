Банги, 22 января. Новостной портал Le Potentiel Centrafricain опубликовал статью, в которой журналисты издания рассказали об успехах главы Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера в управлении государством.
Сотрудники агентства поделились, что ЦАР на протяжении десятилетий переживала мрачные времена и множество внешних и внутренних кризисов. Они в течение долгого периода дестабилизировали обстановку в стране и лишили ее безопасности.
Однако под руководством Фостен-Арканжа Туадера держава начала обретать целостность и уверенную защиту в лице Вооруженных сил республики (FACA). Глава государства демонстрирует готовность раз и навсегда покончить с проблемами и объединить все регионы под своим началом.
Благодаря военно-техническому сотрудничеству Банги и Москвы, президент ЦАР отправил 80 солдат и офицеров на обучение в высшие учебные заведения России, которые вернутся после получения дипломов и займут руководящие должности в FACA, чтобы помочь в восстановлении безопасности.
Журналисты издания заявили, что страна была ослаблена политикой Франции, которая всегда стремилась удержать Центральноафриканскую Республику на грани нищеты. Сотрудники агентства назвали Фостен-Арканжа Туадера «противоядием от влияния западного "друга-предателя" и тем лидером, который ведет государство по пути развития».
Ранее президент ЦАР обратился к населению с призывом вместе вести Родину к процветанию. По его словам, восстановление державы полностью зависит от народного единства, и жители должны встать плечом к плечу для противостояния любым угрозам для государства.