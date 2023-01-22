Посол Макетука отметил желание ЮАР сотрудничать с Россией в финансовом секторе

Макетука обратил внимание, что банковская система ЮАР была основана еще британцами подобно Банку Англии. Потому южноафриканские банки являются одними из старейших в мире, однако страна идет в ногу со временем и развивает свою систему. ЮАР на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в сфере онлайн-банкинга, в связи с чем России стоит присмотреться к этой сфере сотрудничества, заключил собеседник агентства.