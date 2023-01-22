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Командир «Русского Легиона» раскрыл численность ВСУ на фронте

Армия
Командир «Русского Легиона» раскрыл численность ВСУ на фронте

Российским войскам приходится противостоять миллионной армии Украины, считает командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.

Численность ВСУ Фомченков озвучил в беседе с URA.RU. Эксперт полагает, что с учетом прошедших на Украине шести волн общей мобилизации, в рядах ВСУ числится до миллиона человек.

«Численно, конечно, преобладают граждане Украины. Но среди тех, кто участвует в основных боевых действиях: штурмы, оборона наиболее важных опорных пунктов, высок процент граждан иностранных государств», — добавил командир.

По словам Фомченкова, нехватка пехоты вынудила командование привлекать военных «со стороны». Так что ВС РФ фактически противостоит конгломерат подразделений, «ориентированных на НАТО».
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