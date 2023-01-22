Командир «Русского Легиона» раскрыл численность ВСУ на фронте

Российским войскам приходится противостоять миллионной армии Украины, считает командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.
Численность ВСУ Фомченков озвучил в беседе с URA.RU. Эксперт полагает, что с учетом прошедших на Украине шести волн общей мобилизации, в рядах ВСУ числится до миллиона человек.
«Численно, конечно, преобладают граждане Украины. Но среди тех, кто участвует в основных боевых действиях: штурмы, оборона наиболее важных опорных пунктов, высок процент граждан иностранных государств», — добавил командир.
По словам Фомченкова, нехватка пехоты вынудила командование привлекать военных «со стороны». Так что ВС РФ фактически противостоит конгломерат подразделений, «ориентированных на НАТО».