Неизвестный жестоко избил девушку с ирокезом на улице в Краснодаре

В Краснодаре мужчина напал на девушку из-за ее прически. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По предварительным данным, незнакомец начал приставать к прохожей с ирокезом. Он заявил, что внешний вид девушки напугал его. Спустя пару минут злоумышленник набросился на оппонентку и жестоко избил ее. Остановить агрессора удалось очевидцам.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.