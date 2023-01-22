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Неизвестный жестоко избил девушку с ирокезом на улице в Краснодаре

Происшествия
Неизвестный жестоко избил девушку с ирокезом на улице в Краснодаре

В Краснодаре мужчина напал на девушку из-за ее прически. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По предварительным данным, незнакомец начал приставать к прохожей с ирокезом. Он заявил, что внешний вид девушки напугал его. Спустя пару минут злоумышленник набросился на оппонентку и жестоко избил ее. Остановить агрессора удалось очевидцам.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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