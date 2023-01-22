Неизвестный жестоко избил девушку с ирокезом на улице в Краснодаре

По предварительным данным, незнакомец начал приставать к прохожей с ирокезом. Он заявил, что внешний вид девушки напугал его. Спустя пару минут злоумышленник набросился на оппонентку и жестоко избил ее. Остановить агрессора удалось очевидцам.