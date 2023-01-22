ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Чтобы объять все серии самого популярного советского мультсериала понадобится три с половиной часа! За это время можно вспомнить и от души посмеяться над героями, которые были, казалось бы, во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Критики до сих пор спорят о том, какие серии приключений неразлучной парочки самые популярные. Тут у каждого россиянина, наверное, есть свое мнение, но по случаю китайского нового года точно стоит пересмотреть мультик, где волк в образе Снегурочки поет про «лучший подарочек».