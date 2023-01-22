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ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Общество
ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Отметить первый день китайского нового года, который наступил 22 января, вполне можно семейным просмотром душевного фильма про зайцев. Именно ушастые стали символами 2023-го по традициям Поднебесной. Подробнее — в подборке ФАН.

«Ну, погоди»: лучший подарочек

Чтобы объять все серии самого популярного советского мультсериала понадобится три с половиной часа! За это время можно вспомнить и от души посмеяться над героями, которые были, казалось бы, во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Критики до сих пор спорят о том, какие серии приключений неразлучной парочки самые популярные. Тут у каждого россиянина, наверное, есть свое мнение, но по случаю китайского нового года точно стоит пересмотреть мультик, где волк в образе Снегурочки поет про «лучший подарочек».

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Кстати, изначально главными героями мультиков могли стать совсем другие антагонисты. Вместо зайца и волка предлагали взять лису и петуха. Но серый хищник и ушастый шустрик показались сценаристами более привычными героями русского фольклора.

«Космический джем»: ИИ не пройдет!

Пересмотрев родного зайца и волка можно переходить к западному Багзу Банни. Этот товарищ может поднять настроение кому угодно. Короткометражки про зубастого ушастика с морковкой начали снимать в 1938 году. За это время Багз появился в комиксах, видеоиграх, сериалах. Его считают одним из самых узнаваемых мульт-персонажей в мире. Неудивительно, что у Банни есть даже собственная звезда на голивудской «Аллее славы».

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Для семейного просмотра по случаю «ушастого» нового года стоит выбрать самое свежее от Багза — фильм «Космический джем». Это спорт-комедия о необычном баскетбольном матче, где игрокам-мультяшкам нужно победить искусственный интеллект.

«Зверополис»: дело для «белых и пушистых»

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Творение студии Walt Disney — мультфильм «Зверополис» — можно смотреть не только детям. Он рекомендован всем, у кого опустились руки. Это фильм про то, что даже когда до исполнения мечты остается один шаг, все может быть перечеркнуто решением сверху. И даже тут не стоит унывать. Как показывает история зайчихи офицера полиции Джуди Хопс, даже выписывая штрафы на парковке можно распутать сложное дело и спасти родной город.

«Харви»: почти как «Форрест Гамп»

Театральная премьера бродвейской пьесы «Харви» состоялась еще в 1944 году, но история добродушного холостяка Элвуда и его воображаемого друга, двухметрового кролика, может рассмешить и сейчас. Кстати, за произведение драматург Мэри Чейз получила Пулитцеровскую премию, а фильм, снятый режиссером Хенри Костером в 1950 году, был признан одной из 100 величайших американских комедий.

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

«Харви» называют родоначальником линии картин про «простое счастье», которая привела к культовому «Форресту Гампу», так что приятные ощущения и даже пересмотр взглядов на несущуюся мимо жизнь — обеспечены.

«Престо»: морковка для внутреннего мира

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Короткометражка «Престо» про фокусника и кролика длится всего пять минут, но равнодушным ни одного зрителя точно не оставит. В мультике голодный ушастик по кличке Алек Азам хулиганит и никак не дает хозяину поразить публику удачным выступлением. На мага падает рояль, и он едва не остается без глаза, а все потому, что кролику хочется заветную морковку. И все-таки это фильм про дружбу и общее дело. Нужно только найти подход друг другу и кролик с человеком оказываются удачной командой. Все как в жизни!

«Кто подставил кролика Роджера?»: сиквела лет 35 ждут

Полтора часа комедии Роберта Земекиса — то, что надо для промозглого январского вечера. В «Кто подставил кролика Роджера?» перемешан мультяшный и реальный мир, при этом рисованные персонажи, оказывается, нуждаются в защите. Здесь есть и любовь, и детективная интрига, и простые житейские проблемы, а количество наград бьет все рекорды. Только «Оскаров» команда собрала аж четыре!

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

Кстати, в 2018 году в тридцатилетний юбилей картины упорно ходили слухи о появлении второй части фильма. Земекис и сам тогда признавался, что сиквел находится в разработке, но студия в нем не заинтересована. Может в этом году к 35-летию идею продолжения все-таки одобрят?

«Бриллиантовая рука»: а нам трын-трава!

Для повышения настроения стоит включить добрую советскую комедию «Бриллиантовая рука». Милых ушастиков там нет, зато можно подпевать самой известной песне про зайцев.

ФАН собрал семь фильмов про ушастых, чтобы встретить китайский год Кролика

У музыкального шедевра есть своя история. Автор слов поэт Леонид Дербенев изначально положил на музыку слова «Я простой советский человек, я Америк не открыл вовек», но остальным участникам творческого процесса строчки не зашли. Хотелось, чтобы песня после выхода на киноэкраны осталась в народе и звучала на всех застольях. Текстов про советских людей и колхозы в то время было много, а хотелось чего-то другого, настоящего и душевного. Так и родился ни на что не похож история трусишек-ушастиков, и про «трын-траву» запела вся страна.

Ранее ФАН собрал подборку самых ожидаемых фильмов 2023 года.
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