Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Камера засняла момент наезда иномарки на подростков под Краснодаром

Происшествия
Камера засняла момент наезда иномарки на подростков под Краснодаром

На Кубани произошла авария, в которой пострадали несколько несовершеннолетних девушек. В Сети появилось видео наезда иномарки на подростков.

В станице Кущевская вечером компания молодежи шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На детей наехал автомобиль Hyundai NF. Кто-то из подростков в последний момент успел отскочить.

Травмы получили четыре девушки. Их доставили в больницу. Врачи диагностировали несовершеннолетним ушибы, растяжения и переломы. Медики прописали пациенткам амбулаторное лечение.
авария подростки видео
Военкоры ФАН
Лучшие в аду