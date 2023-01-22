Камера засняла момент наезда иномарки на подростков под Краснодаром

На Кубани произошла авария, в которой пострадали несколько несовершеннолетних девушек. В Сети появилось видео наезда иномарки на подростков.
В станице Кущевская вечером компания молодежи шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На детей наехал автомобиль Hyundai NF. Кто-то из подростков в последний момент успел отскочить.
Травмы получили четыре девушки. Их доставили в больницу. Врачи диагностировали несовершеннолетним ушибы, растяжения и переломы. Медики прописали пациенткам амбулаторное лечение.