Незаметный союзник на Балканах: как Болгария спасала киевский режим

Болгария спасла Украину. Это не преувеличение. Самая бедная страна Европы в первые шесть месяцев после начала спецоперации российских войск на Украине передала киевскому режиму сотни тысяч снарядов. Болгария также предотвратила транспортный коллапс Киева, на 40% удовлетворяя потребности режима в топливе и маслах для боевой техники.
Такая политика балканской страны полностью расходится с ее официально утвержденным курсом на нейтралитет. Весной 2022 года президент страны Румен Радев объявил, что «поставки военной продукции одной из сторон будет означать втягивание в войну, чего нельзя допустить». Глава государства опирался на общественное мнение — 70% граждан Болгарии не желали поддерживать Киев и не желали быть хоть как-то втянутым в конфликт на Донбассе.
И все-таки Болгария серьезно помогла киевскому режиму и ВСУ. И добился этого всего лишь один политик — прозападный премьер Болгарии Кирил Петков.
Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как глава правительства Болгарии уговаривал Евросоюз ввести жесткие санкции против России, как кабинет министров поставлял топливо на Украину, и какое значение это имело для конфликта.
Заграница нам поможет
В декабре 2021 года проевропейский и пронатовский политик Кирил Петков наконец-то пришел к власти в Болгарии. Получилось это не сразу. Страна в 2010-х годах пережила падение нескольких правительств и массовые многомесячные протесты, а десятки политиков традиционно погорели на многочисленных взятках.
Вот благодаря им Петков, выпускник Гарварда, и выиграл. Его партия «Продолжение перемен» пришла к власти на фоне грамотно раскрученной антикоррупционной кампании. Договорившись с Социалистической партией, популистами и правоцентристами, Петков образовал крайне неустойчивое правительство, готовое распасться при малейших серьезных проблемах.
Проевропейский курс нового правительства обозначился, когда Петков фактически разблокировал процесс принятия Северной Македонии в Евросоюз. Хотя при этом им были выдвинуты ряд претензий культурного и общественного характера, это был беспрецедентный результат. Достаточно сказать, что Петков впервые не требовал от Скопье менять школьные учебники, чтобы из них вымарали упоминание о фашистско-болгарской оккупации Македонии.
Одновременно с этим Петков стал вести «борьбу с засильем России», которая была объявлена «борьбой с коррупцией». Собственно, здесь все было понятно — господство европейских банков, в первую очередь западноевропейских финансовых конгломератов, уходило в тень, массовое бегство население за границу из-за бездумного принятия европейских мер регулирования сельского хозяйства и промышленности объявлялись несущественными. Главной проблемой Болгарии была объявлена коррупция, которой якобы занималась «Россия и связанные с ней граждане».
С самого начала спецоперации на Украине Петков быстро выбрал свою сторону. 27 февраля 2022 года премьер потребовал отставки министра обороны Стефана Янева за то, что он охарактеризовал в своих соцсетях ситуацию на Украине как «операцию» российских войск. Конечно же, такую «путинскую пропаганду» Петков терпеть не стал — министра выкинули из кабинета. В апреле 2022 года премьер-министр заявил, что «как человек» — хочет, чтобы его страна оказала немедленную военную помощь Киеву. Но как глава правительства — он будет добиваться согласованной позиции внутри коалиции.
Однако уже в июне лидер популистов в коалиционном правительстве Слави Трифонов заявил, что покинет его. По его словам, премьер фактически занимался двойной дипломатией за спиной министров. И что самое ужасное — не учел их мнения по македонскому вопросу. Демарш Трифонова наложился на постепенный дрейф Соцпартии от коалиционной деятельности на фоне постоянных пикировок между президентом, депутатами-социалистами и премьером.
На Петкова все это не произвело большого впечатления. Он заявил, что готов работать как премьер правительства меньшинства, но тут вмешалась консервативная партия ГЕРБ. Они внесли на голосование в парламент страны вотум недоверия правительству — и победили. 123 депутата проголосовали за отставку Петкова и только 116 против.
Со 2 августа 2022 года президент страны назначил техническим премьером Гылыба Донева. Однако Петков считает, что сможет вернуться к власти уже в 2023 году.
«Тройные прокладки»
Болгарские военные поставки на Украину были вскрыты еще в апреле 2022 года Александром Михайловым, главой государственной корпорации Kintex, работающей в сфере ВПК. Он повторил свои заявления в июне, уточнив, что экспорт на Украину через польский Жешув точно достигал 100 миллионов долларов. Но и на это его заявление не обратили большого внимания.
Однако в августе 2022 года в украинской «Европейской правде» впервые опубликовали заявления министра экономики из кабинета премьера Донева, который утверждал, что за первые четыре месяца боевых действий Киев получил боеприпасов и вооружений на сумму более одного миллиарда долларов. Точные данные о том, что именно передавалось Украине, министр не сообщил. Зато указал вес грузов — более 4200 тонн. Если судить по словам главы Kintex, речь шла о гранатометах и выстрелах к ним, а также о большом количестве боеприпасов, особенно к реактивным системам залпового огня и артиллерии средних калибров (например, 122 мм).
Характерно, что поначалу болгарские политики отрицали любую передачу болгарского вооружения Киеву, что напрямую, что через третьи руки. Более того, только в декабре 2022 года была согласована первая официальная отправка военной помощи Украине со стороны Болгарии. Однако при этом отчеты министерства экономики показали, что оно в августе одобрило экспорт вооружений на сумму более 540 миллионов долларов. При этом половина этой суммы приходилась на Польшу — основной военно-логистический хаб, через который ввозится оружие на Украину.
Выглядели все эти оправдания весьма убого, так как на том же YouTube можно было спокойно отыскать видео применения украинскими подразделениями болгарского оружия.
Более того, о военных поставках на Украину открыто говорили в оппозиционной партии ГЕРБ, в частности ее лидер, бывший премьер страны Бойко Борисов. В середине октября 2022 года партия предложила отправить на Украину тяжелое вооружение, а также авиацию — все равно, мол, пора уже списывать МиГ-29 и Су-25. Но оно не прошло.
Наконец, в специальном расследовании немецкой WELT, которое вышло 19 января, об этом «секрете Полишинеля» подробно высказались все участники военных поставок Киеву. Со стороны Болгарии — премьер Петков и его заместитель министр финансов Ассен Василев, а со стороны Украины — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
С первых же слов становится ясно, что Петков сразу же взял стратегический курс на поддержку Киева. Когда 25 февраля 2022 года Совет Европы собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине, премьер Болгарии сходу предложил исключить Россию из системы SWIFT и заморозить банковские кредиты Европейского банка перед ЦБ России. Ему удалось убедить в этом других евробюрократов. Министр Василев в это время встречался со своими евроколлегами и для них «включил историка», пояснив цель денацификации — привел в пример Болгарию после окончания Второй мировой войны и указал количество убитых советской властью диссидентов, оппозиционеров, интеллигенции, священников. Рассказчик умолчал, что это были за люди — главное, что их преследовали Советы. Этого евробюрократам было достаточно.
Но на самых жестоких антироссийских санкциях за историю ЕС болгарский вклад в дело Киева не ограничился. В апреле между Киевом и Софией была достигнута договоренность о массовых поставках боеприпасов ВСУ. Это немецкому изданию подтвердил украинский министр Кулеба.
Поставлять вооружение напрямую Болгария не решилась. Оппозиция в парламенте и коалиционном министерстве была слишком сильной, да и у граждан был совсем другой настрой. Поэтому Петков и его сторонники в правительстве действовали в обход кабинета (так что обвинения Трифонова были верными).
Через фирмы-прокладки боеприпасы и вооружение отправлялось через Румынию и Польшу на Украину. Оплату производили США и Великобритания. В определенной степени это может объяснить нежелание того же Вашингтона поставлять Украине тяжелое вооружение и боеприпасы к нему — в Восточной Европе были страны, которые достаточно оперативно занимались этим.
Всего Болгария осуществила военных поставок Киеву на два миллиарда долларов. Колоссальная сумма для небольшой и очень бедной страны. Объем их оценивается в 30% потребностей Киева по боеприпасам. Без Болгарии ВСУ просто не смогли бы вести артиллерийское противостояние с российской армией.
Но даже это еще не все. Болгария также оказала серьезную помощь Киеву поставками топлива. Интересно, что оно производилось на болгарском заводе российской корпорации «Лукойл» рядом с городом Бургас. Как подтвердили немецким журналистам украинские официальные лица, весной 2022 года Болгария удовлетворяла до 40% потребности Киева в горюче-смазочных материалах. Европейские союзник де-факто предотвратил транспортный коллапс в стране и военную катастрофу, так как без этих поставок украинская техника просто не смогла бы эффективно применяться на фронте. Или же она бы просто встала. С весьма неприятными последствиями для Украины.
Конечно, материал WELT, вышедший как раз под военное совещание в Раммштайне 20 января, на котором будет принято решение об очередных поставках на Украину, носит отчасти рекламный характер. Мол, вы посмотрите — что может сделать даже нищая Болгария исключительно на мотивации ненависти к русским, коммунистам и СССР. Остается только убедить ведущие страны ЕС, что им срочно необходимо поставить тяжелое вооружение Киеву. Ведь таких стран как Болгария — немного, и они выдыхаются, но нужно продолжать борьбу за интересы Европы до последнего украинца.