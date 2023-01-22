Незаметный союзник на Балканах: как Болгария спасала киевский режим

С первых же слов становится ясно, что Петков сразу же взял стратегический курс на поддержку Киева. Когда 25 февраля 2022 года Совет Европы собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине, премьер Болгарии сходу предложил исключить Россию из системы SWIFT и заморозить банковские кредиты Европейского банка перед ЦБ России. Ему удалось убедить в этом других евробюрократов. Министр Василев в это время встречался со своими евроколлегами и для них «включил историка», пояснив цель денацификации — привел в пример Болгарию после окончания Второй мировой войны и указал количество убитых советской властью диссидентов, оппозиционеров, интеллигенции, священников. Рассказчик умолчал, что это были за люди — главное, что их преследовали Советы. Этого евробюрократам было достаточно.