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Марк Варшавер и Кирилл Крок поделились подробностями болезни Инны Чуриковой

Общество
Марк Варшавер и Кирилл Крок поделились подробностями болезни Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова заболела незадолго до смерти. Стали известны подробности, касающиеся недуга звезды отечественного кино.

Знаменитой артистки не стало 14 января. Она ушла из жизни в московской больнице. Директор Театра имени Вахтангова, в одном из спектаклей которого играла Чурикова, Кирилл Крок вспомнил, что актриса звонила ему незадолго до смерти.

«Инна Михайловна сильно простудилась, у нее была двусторонняя пневмония, которая дала осложнения», — рассказал он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Крока, Чурикова очень переживала и просила не списывать ее. Актриса рассчитывала вернуться на сцену.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер говорит, что в последние дни артистка была на искусственной вентиляции легких. Когда Чуриковой стало плохо в больнице, врачи приложили огромные усилия, чтобы ее спасти, заверил руководитель театра. По его словам, собирался консилиум из лучших специалистов Москвы.
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