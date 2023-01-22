Марк Варшавер и Кирилл Крок поделились подробностями болезни Инны Чуриковой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер говорит, что в последние дни артистка была на искусственной вентиляции легких. Когда Чуриковой стало плохо в больнице, врачи приложили огромные усилия, чтобы ее спасти, заверил руководитель театра. По его словам, собирался консилиум из лучших специалистов Москвы.