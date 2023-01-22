Вооруженные силы ЦАР уничтожили конфискованные боеприпасы и взрывчатку на полигоне Кассаи

Военнослужащие республики, прошедшие обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», показали свою эффективность в борьбе с бандформированиями на территории страны и успешно сокращают численность боевиков. Множество бывших противников режима сдаются и интегрируются в гражданскую жизнь.