Банги, 22 января. Вооруженные силы ЦАР (FACA) уничтожили конфискованные у радикалов боеприпасы и взрывчатку на полигоне Кассаи.
Генеральный штаб ВС республики сообщил, что программа разоружения приносит свои результаты. Все взрывчатые вещества и боеприпасы, которые сдали добровольно бывшие члены группировок либо конфисковали бойцы FACA, либо были уничтожены на полигоне Кассаи.
Военнослужащие республики, прошедшие обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», показали свою эффективность в борьбе с бандформированиями на территории страны и успешно сокращают численность боевиков. Множество бывших противников режима сдаются и интегрируются в гражданскую жизнь.
Ранее власти Центральноафриканской Республики заключили договор о разоружении с представителями четырех бандформирований. Группировки сдали амуницию и прекратили свою деятельность.
Глава государства Фостен-Арканж Туадера и лидеры радикалов подписали протокол о примирении. Президент назвал данную встречу исторической и заявил журналистам, что это начало решающего этапа в восстановлении мира на территории государства.