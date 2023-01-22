Правящая в ФРГ коалиция не поддержала разрыв экономических связей с Китаем

Ведущие политики партий, входящих в правящую в Германии коалицию, выступили против остановки экономических отношений с КНР. Об этом пишет местное издание Welt am Sonntag.
Отделение немецкой экономики от китайского рынка негативно бы отразилось на рабочих местах в ФРГ, отметил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
По его мнению, в ближайшие годы иные мировые регионы и рынки должны будут «постепенно» заполучать более высокую значимость для Берлина, чтобы сократить зависимость от Пекина. Для этого важно улучшить политические условия, указал он.
Сопредседатель партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур также не оценил идею сворачивания связей с китайской стороны. При этом он призвал уменьшить экономическую зависимость Германии от КНР.