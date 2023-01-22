Бывший вице-канцлер Австрии констатировал серьезные проблемы с газом в Германии

Власти Германии боятся сказать немецким гражданам правду о серьезных проблемах страны с газоснабжением. Об этом сообщил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек и его подчиненные не могут сказать людям правду о нехватке энергии в Германии, а также о том, почему дело дошло до завышенных цен и до возможных перебоев с подачей электричества.
«Потому что тогда им (немецким властям. — Прим. ФАН) пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие», — подчеркнул бывший вице-канцлер.
Он добавил, что Россия хотела и была готова к предоставлению своих энергоресурсов Евросоюзу и Германии.
Ранее сообщалось, что в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов.