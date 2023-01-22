Бывший вице-канцлер Австрии констатировал серьезные проблемы с газом в Германии

В беседе с РИА Новости политик отметил, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек и его подчиненные не могут сказать людям правду о нехватке энергии в Германии, а также о том, почему дело дошло до завышенных цен и до возможных перебоев с подачей электричества.