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Моравецкий допустил поставку танков Leopard на Украину без согласия правительства ФРГ

Армия
Моравецкий допустил поставку танков Leopard на Украину без согласия правительства ФРГ

Польские власти изучают варианты создания «танковой коалиции» стран, готовых предоставить Украине танки Leopard, в которой не будет представлена Германия. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он допустил поставку танков Leopard немецкого производства на Украину без согласия правительства ФРГ в интервью агентству PAP.

«Мы не будем просто наблюдать, как Украина "истекает кровью"… Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства обвинил кабинет немецкого канцлера Олафа Шольца в молчаливом и равнодушном наблюдении за острой фазой украинского кризиса. Моравецкий потребовал от Берлина сформулировать и огласить четкую позицию по поводу поставки немецких танков и другого современного вооружения киевскому режиму.
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