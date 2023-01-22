Моравецкий допустил поставку танков Leopard на Украину без согласия правительства ФРГ

Польские власти изучают варианты создания «танковой коалиции» стран, готовых предоставить Украине танки Leopard, в которой не будет представлена Германия. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он допустил поставку танков Leopard немецкого производства на Украину без согласия правительства ФРГ в интервью агентству PAP.
«Мы не будем просто наблюдать, как Украина "истекает кровью"… Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — заявил Моравецкий.
Глава польского правительства обвинил кабинет немецкого канцлера Олафа Шольца в молчаливом и равнодушном наблюдении за острой фазой украинского кризиса. Моравецкий потребовал от Берлина сформулировать и огласить четкую позицию по поводу поставки немецких танков и другого современного вооружения киевскому режиму.