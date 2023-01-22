Моравецкий допустил поставку танков Leopard на Украину без согласия правительства ФРГ

Глава польского правительства обвинил кабинет немецкого канцлера Олафа Шольца в молчаливом и равнодушном наблюдении за острой фазой украинского кризиса. Моравецкий потребовал от Берлина сформулировать и огласить четкую позицию по поводу поставки немецких танков и другого современного вооружения киевскому режиму.