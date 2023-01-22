Алена Водонаева похвалила Шепелева за музыкальное воспитание сына Жанны Фриске

Телеведущая и блогер Алена Водонаева похвалила своего коллегу Дмитрия Шепелева за музыкальное воспитание сына покойной певицы Жанны Фриске Платона.
9-летний мальчик увлекается игрой на электрогитаре и слушает рок-музыку. Недавно Шепелев создал для Платона собственный канал, где он делится своими музыкальными достижениями. Водонаева считает, что телеведущий отлично воспитывает ребенка.
«То, что сына Жанны Фриске с детства приучают к нормальному музлу — факт! Классный пацан растет», — написала блогер в социальных сетях.
На видеозаписи Платон сыграл музыку из композиций групп Green Day и Metallica. Шепелев уделяет много времени воспитанию сына. При этом телеведущий до сих пор не дает родителям покойной певицы общаться с внуком.