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Спасатели локализовали пожар на площади 600 «квадратов» в хабаровском автосервисе

Происшествия
Спасатели локализовали пожар на площади 600 «квадратов» в хабаровском автосервисе

В Хабаровске продолжается тушение пожара в здании автосервиса. Спасатели локализовали пламя на площади 600 кв. м. От огня и высокой температуры частично обрушилась крыша здания.

Спасатели отогнали из опасной зоны пять машин. В тушении пожара участвуют 45 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Смертельный пожар ранее произошел в Омской области. Огонь охватил частный дом. Спасатели во время тушения огня обнаружили трупы троих детей и их матери. Самому младшему ребенку было два года. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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