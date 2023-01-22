Спасатели локализовали пожар на площади 600 «квадратов» в хабаровском автосервисе

В Хабаровске продолжается тушение пожара в здании автосервиса. Спасатели локализовали пламя на площади 600 кв. м. От огня и высокой температуры частично обрушилась крыша здания.
Спасатели отогнали из опасной зоны пять машин. В тушении пожара участвуют 45 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.
Смертельный пожар ранее произошел в Омской области. Огонь охватил частный дом. Спасатели во время тушения огня обнаружили трупы троих детей и их матери. Самому младшему ребенку было два года. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.