Спасатели локализовали пожар на площади 600 «квадратов» в хабаровском автосервисе

Смертельный пожар ранее произошел в Омской области. Огонь охватил частный дом. Спасатели во время тушения огня обнаружили трупы троих детей и их матери. Самому младшему ребенку было два года. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.