Власти Казахстана сохранили запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом

Документ оговаривает ограничение на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел. Это необходимо для того, чтобы транспортировать энергоресурсы в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем, и в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.