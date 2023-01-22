Власти Казахстана сохранили запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом

Правительство Казахстана еще на шесть месяцев пролонгировало действующий с июля 2022 года запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, говорится в совместном приказе министров энергетики, финансов, внутренних дел и председателя комитета национальной безопасности республики.
Документ оговаривает ограничение на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел. Это необходимо для того, чтобы транспортировать энергоресурсы в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем, и в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
Власти Казахстан уже водили аналогичный запрет в 2021 году сроком на шесть месяцев. Цель в том, чтобы сохранять цены на топливо ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии.