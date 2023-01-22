Жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам на бессонную ночь

Блогер призналась, что даже забыла, зачем вышла на связь с подписчиками по видео. На кадрах знаменитость выглядела обеспокоенной и небрежной. Обычно Брухунова до мелочей продумывает образ перед выходом из дома и заботится, чтобы ей было при этом тепло. Однако после бессонной ночи супруга артиста выбежала из дома в расстегнутом пуховике.