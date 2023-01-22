Жена Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам на бессонную ночь

Жена юмориста Евгения Петросяна и блогер Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам на трудности. Знаменитости пришлось провести ночь без сна из-за болезни сына.
Поскольку у ребенка поднялась температура, Брухуновой никак не удавалось поспать. Это серьезно ударило по распорядку дня супруги артиста.
«Под утро я отключилась. Все планы сегодня полетят», — поделилась жена Петросяна в соцсетях.
Блогер призналась, что даже забыла, зачем вышла на связь с подписчиками по видео. На кадрах знаменитость выглядела обеспокоенной и небрежной. Обычно Брухунова до мелочей продумывает образ перед выходом из дома и заботится, чтобы ей было при этом тепло. Однако после бессонной ночи супруга артиста выбежала из дома в расстегнутом пуховике.
Сын Брухуновой и Петросяна уже выздоравливает. Температура у ребенка выбила жену юмориста из колеи, поскольку почти за три года жизни мальчик заболел лишь в третий раз.