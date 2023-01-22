Власти Буркина-Фасо заявили об уходе французских войск из республики

Уагадугу, 22 января. Власти Буркина-Фасо денонсировали соглашение о присутствии французских войск и потребовали их покинуть страну.
Этот документ регулировал пребывание вооруженных сил бывшей метрополии в республике с 2018 года. По его условиям, расторжение договора оставляет Парижу один месяц на то, чтобы вывести военнослужащих с территории государства.
Ранее граждане Буркина-Фасо вышли на демонстрации против присутствия представителей Елисейского дворца в стране. Митингующие призывали правительство разорвать все отношения с Западом и скандировали лозунги «Долой Францию!».
Кроме того, протестующие просили власти республики укрепить сотрудничество с Москвой. Они считают, что дружба с Россией поможет государству исправить ситуацию в области безопасности и уменьшить количество внутренних и внешних угроз.
Позднее мусульманская община Буркина-Фасо организовала стихийный митинг против присутствия Франции на территории государства. Они призвали всех неравнодушных добиваться депортации посла бывшей метрополии и бороться с деструктивным влиянием западных стран.
Граждане республики обратили внимание на успехи Мали, которая укрепила отношение с Россией. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», занимаются тренировкой местных войск, что помогает Бамако бороться с террористическими группировками.
Ранее во франкоязычной газете Le National появилась статья журналиста Эдварда Чеснокова. В материале он рассказал, что большая часть проблем Африканского континента является следствием неоколониальной политики Запада, и отметил, что справиться с этим явлением могут Россия и Мали.