Отвращение к мясу может сигнализировать о развитии рака желудка

Организм человека в некоторых случаях не может справиться с переработкой мяса. Иногда тошнота при употреблении мясных продуктов может сигнализировать о раке желудка, рассказала врач-терапевт Химкинской областной больницы Ольга Чиркова.
Отвращение к мясу проявляется в виде тошноты, отрыжки или тяжести в животе. После некоторых таких случаев человек больше не хочет есть такие продукты на подсознательно уровне.
Однако не всегда названный симптом говорит о раке. Нередко нежелание есть мясо встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени. Часто отвращение к продукту испытывают беременные женщины, передает NEWS.ru.
Если раньше человек с удовольствием готовил мясные блюда, а потом резко перестал испытывать удовольствие, то необходимо срочно обратиться к специалистам, добавила врач. При этом, по ее словам, в некоторых случаях люди отказываются от мяса после того, как побывали на бойне. Тогда к болезням такие перемены не имеют отношения.