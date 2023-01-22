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Отвращение к мясу может сигнализировать о развитии рака желудка

Общество
Отвращение к мясу может сигнализировать о развитии рака желудка

Организм человека в некоторых случаях не может справиться с переработкой мяса. Иногда тошнота при употреблении мясных продуктов может сигнализировать о раке желудка, рассказала врач-терапевт Химкинской областной больницы Ольга Чиркова.

Отвращение к мясу проявляется в виде тошноты, отрыжки или тяжести в животе. После некоторых таких случаев человек больше не хочет есть такие продукты на подсознательно уровне.

Однако не всегда названный симптом говорит о раке. Нередко нежелание есть мясо встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени. Часто отвращение к продукту испытывают беременные женщины, передает NEWS.ru.

Если раньше человек с удовольствием готовил мясные блюда, а потом резко перестал испытывать удовольствие, то необходимо срочно обратиться к специалистам, добавила врач. При этом, по ее словам, в некоторых случаях люди отказываются от мяса после того, как побывали на бойне. Тогда к болезням такие перемены не имеют отношения.
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