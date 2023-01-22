Отвращение к мясу может сигнализировать о развитии рака желудка

Если раньше человек с удовольствием готовил мясные блюда, а потом резко перестал испытывать удовольствие, то необходимо срочно обратиться к специалистам, добавила врач. При этом, по ее словам, в некоторых случаях люди отказываются от мяса после того, как побывали на бойне. Тогда к болезням такие перемены не имеют отношения.