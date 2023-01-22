Стоматолог Хорьякова объяснила, как есть сладкое без вреда для зубов

Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоматолог посоветовала обратить внимание на легко жующиеся сладости, которые можно съесть достаточно быстро. Также рекомендуется сократить количество потребляемого за один раз сладкого или есть его перед чисткой зубов.