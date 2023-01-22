Стоматолог Хорьякова объяснила, как есть сладкое без вреда для зубов

Как любителям сладкого поддерживать здоровье ротовой полости, рассказала стоматолог-терапевт Галина Хорьякова.
Из-за остатков сахара во рту выделяется кислота. Она лишает зубную эмаль минералов и солей, что приводит к разрушению тканей зуба.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоматолог посоветовала обратить внимание на легко жующиеся сладости, которые можно съесть достаточно быстро. Также рекомендуется сократить количество потребляемого за один раз сладкого или есть его перед чисткой зубов.
«Для чистки рекомендованы пасты, содержащие фторид. Они защищают зубы и делают их устойчивыми к действию молочной кислоты», — приводит слова Хорьяковой «Спорт-Экспресс».
После десерта также следует прополоскать рот водой, добавила врач. А чтобы уменьшить воздействие газировки на зубы, стоматолог призвала пользоваться трубочкой.