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Член СПЧ Брод высказался о предложении исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Общество
Член СПЧ Брод высказался о предложении исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Предложение об изменении школьной программы прокомментировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Инициативу выдвинул первый заместитель главы партии «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Он предложил исключить из общеобразовательной программы произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

«Мне думается, это сугубо личная инициатива депутата, и она не будет иметь дальнейшего продолжения», — заявил Александр Брод

Процесс изъятия классики русской литературы из программы школьников расходится с цивилизованным развитием. Нельзя уподобляться в данном вопросе властям Украины и правительству европейских стран, заявил Брод.
александр брод Архипелаг ГУЛАГ дмитрий вяткин
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