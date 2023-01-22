Член СПЧ Брод высказался о предложении исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Предложение об изменении школьной программы прокомментировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Инициативу выдвинул первый заместитель главы партии «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Он предложил исключить из общеобразовательной программы произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
«Мне думается, это сугубо личная инициатива депутата, и она не будет иметь дальнейшего продолжения», — заявил Александр Брод
Процесс изъятия классики русской литературы из программы школьников расходится с цивилизованным развитием. Нельзя уподобляться в данном вопросе властям Украины и правительству европейских стран, заявил Брод.