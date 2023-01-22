Петербургские медики спасли жизнь пожилой женщины на автобусной остановке

Сегодня, 22 января, около полудня на остановке общественного транспорта «Улица Дмитрия Устинова» в микрорайоне Рыбацкое Невского района Санкт-Петербурга, стало плохо пожилой женщине.
У нее начался приступ тахикардии — разбалансировка сердечного ритма. Инцидент мог закончиться трагически. Однако вовремя прибывшая бригада медиков сумела оказать первую помощь и купировать приступ. Женщина смогла после оказания помощи сама выйти из автомобиля и отправиться со своим спутником по месту жительства.
Ранее сообщалось, что девочка-инвалид, которую изнасиловали в Петербурге на улице Генерала Кравченко, оказалась дочерью артистки театра «Зазеркалье».