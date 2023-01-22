Петербургские медики спасли жизнь пожилой женщины на автобусной остановке

У нее начался приступ тахикардии — разбалансировка сердечного ритма. Инцидент мог закончиться трагически. Однако вовремя прибывшая бригада медиков сумела оказать первую помощь и купировать приступ. Женщина смогла после оказания помощи сама выйти из автомобиля и отправиться со своим спутником по месту жительства.