В Сети появилось архивное видео с ответом звезд «Гарри Поттера» на вопрос о заработке

Звезды кинофраншизы «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт еще юными рассказали, куда пойдет их первый заработок от фильма. Актеры ответили на соответствующий вопрос в старом интервью, запись которого распространилась в Сети.
Звезды «Гарри Поттера» оказались удивительно похожи на своих героев. Гринт отшутился, отвечая на вопрос о том, куда потратит первый заработок.
«Говоря как волшебник, нам заплатят деньги маглов, а я не особо их понимаю», — заявляет еще юный актер на архивном видео.
Рэдклифф замялся и не смог дать ответ на вопрос. Он сообщил, что у него нет идей, куда потратить заработок после съемок в фильме.
Уотсон же оказалась прагматичной, как и Гермиона. Актриса сообщила, что собирает положить деньги в банк. Знаменитость планировала хранить их на счете, пока ей не исполнится 21 год.