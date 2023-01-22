Минобороны Украины отрицает факты коррупции при закупке продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины отрицает факты коррупции при закупках продуктов питания для подразделений ВСУ, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее украинские СМИ опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам в несколько раз большим, чем их можно приобрести в розничных магазинах.
Обнародование этой информации вынудило руководство украинского минобороны оправдываться и объявить о проведении внутренней проверки.
«В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону», — говорится в сообщении минобороны Украины.
Сообщается, что сумма сделки оценивается в 350 миллионов долларов, а компания, с которой минобороны Украины заключило контракт, уже была фигурантом уголовного дела за подделку документов для участия в тендере.