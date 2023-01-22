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Минобороны Украины отрицает факты коррупции при закупке продуктов для ВСУ

Армия
Минобороны Украины отрицает факты коррупции при закупке продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины отрицает факты коррупции при закупках продуктов питания для подразделений ВСУ, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее украинские СМИ опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам в несколько раз большим, чем их можно приобрести в розничных магазинах.

Обнародование этой информации вынудило руководство украинского минобороны оправдываться и объявить о проведении внутренней проверки.

«В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону», — говорится в сообщении минобороны Украины.

Сообщается, что сумма сделки оценивается в 350 миллионов долларов, а компания, с которой минобороны Украины заключило контракт, уже была фигурантом уголовного дела за подделку документов для участия в тендере.
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