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Замминистра инфраструктуры Украины грозит колония за взятку в 400 тыс. долларов

Происшествия
Замминистра инфраструктуры Украины грозит колония за взятку в 400 тыс. долларов

На Украине фигурантом уголовного дела стал и. о. министра инфраструктуры Василий Лозинский. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило чиновника в получении взятки, размер которой составляет 400 тысяч долларов, рассказали в ведомстве.

По версии правоохранителей, крупную сумму чиновник получил за помощь в подписании контрактов на поставку оборудования и техники по необоснованно завышенным ценам. Ранее была информация о том, что и.о. министра попал под статью за хищение бюджетных денег. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозят 12 лет колонии и конфискация имущества.
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