Замминистра инфраструктуры Украины грозит колония за взятку в 400 тыс. долларов

По версии правоохранителей, крупную сумму чиновник получил за помощь в подписании контрактов на поставку оборудования и техники по необоснованно завышенным ценам. Ранее была информация о том, что и.о. министра попал под статью за хищение бюджетных денег. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозят 12 лет колонии и конфискация имущества.