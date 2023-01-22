Фильм «Чебурашка» собрал в российском прокате более 5 млрд рублей

По сюжету милый зверек Чебурашка попадает в приморский городок из апельсиновой страны. Его ждут невероятные приключения и знакомство с новыми друзьями. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие.