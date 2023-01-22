Фильм «Чебурашка» собрал в российском прокате более 5 млрд рублей

Кассовые сборы семейного фильма «Чебурашка» превысили 5 млрд рублей в России. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
На 22 января общие сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рублей. Картина вышла в прокат 1 января и стала самой кассовой в истории отечественного проката, обогнав «Холопа» Клима Шипенко и «Аватара» Джеймса Кэмерона.
По сюжету милый зверек Чебурашка попадает в приморский городок из апельсиновой страны. Его ждут невероятные приключения и знакомство с новыми друзьями. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие.