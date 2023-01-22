Террористы взорвали автомобиль у штаб-квартиры администрации Банадир в Могадишо

Боевики «Аш-Шабаб»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории России) атаковали здание администрации в Могадишо и взорвали автомобиль. Об этом сообщает издание Goobjoog.
Согласно данным источника, после взрыва началась ожесточенная стрельба. Иные подробности пока не приводятся. Сведений о погибших и пострадавших также нет.
Ранее военно-воздушные силы Буркина-Фасо уничтожили лагерь террористической группировки. Погибли более десяти боевиков.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация