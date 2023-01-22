Руководство Греции продемонстрировало послам Европы забор на границе с Турцией

Власти Греции обратили внимание послов из стран-участниц Евросоюза на забор, возведенный на границе с Турцией. Об охране сухопутного рубежа рассказал министр защиты граждан Такис Теодорикакос.
Он отметил, что в прошлом году официальные Афины не допустили незаконный въезд в Европу 260 000 иммигрантов. По словам дипломата, за первые две недели текущего года местная полиция уже поймала 26 торговцев людьми.
«К сожалению, соседняя страна не только не принимает меры по эффективному предотвращению потоков... но вместо этого поощряет мигрантов ехать к нашим границам», — посетовал Теодорикакос.
Ранее турецкий министр нацобороны Хулуси Акар обратился к НАТО с требованием прекратить греческие провокации. По его словам, государство «учиняет беззаконие» в Эгейском и Средиземном морях. Подробнее о ситуации рассказали в Anadolu.