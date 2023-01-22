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Количество погибших при обрушении пятиэтажки в Алеппо увеличилось до 15

Происшествия
Количество погибших при обрушении пятиэтажки в Алеппо увеличилось до 15

Снова выросло число жертв обрушения пятиэтажного дома в сирийском городе Алеппо. К настоящему моменту известно о 15 погибших, включая ребенка. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Напомним, что трагедия произошла в районе Шейх-Максуд. Предварительной причиной обрушения называют утечку воды, которая ослабила фундамент постройки.

Сейчас на месте ЧП проводятся спасательные работы. Известно, что несколько человек, получили травмы, и некоторые пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.
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