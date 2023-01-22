Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Sabah назвал универсальный «суперпродукт» для здоровья глаз, кожи и волос

Общество
Sabah назвал универсальный «суперпродукт» для здоровья глаз, кожи и волос

Авокадо обладает большим числом полезных веществ. Чудо-свойства этого экзотического плода перечислили авторы Sabah.

Плод содержит витамины А, Е, К и В6. Кроме того, в нем в большом количестве содержится калий, натрий, магний и мононенасыщенные жирные кислоты.

Ряд женщин включают этот плод в рацион питания, чтобы улучшить состояние волос и кожи. Также с помощью него можно лечить различные глазные болезни.

Если употреблять авокадо каждый день, то можно нормализовать уровень холестерина. Некоторые врачи уверены, что он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Нередко авокадо употребляют беременные женщины. Считается, что он облегчает токсикоз. Другие используют его для устранения неприятного запаха во рту. Наконец, он предотвращает развитие онкологических заболеваний и будет полезным для почек.
авокадо здоровье пища
Военкоры ФАН
Лучшие в аду