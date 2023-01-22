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Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова временно оставила сцену из-за проблем со здоровьем

Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова временно оставила сцену из-за проблем со здоровьем

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова временно ушла со сцены. Актрисе пришлось оставить работу из-за проблем со здоровьем.

Неделю назад жена хореографа в фигурном катании Ильи Авербуха должна была играть в спектакле «Золушка» на сцене МХАТ имени Горького. Однако Арзамасова не вышла на сцену из-за болезни. В театре предупредили, что актрису заменят, но диагноз звезды «Папиных дочек» не назвали.

После этого актриса долго не выходила на связь с поклонниками. Наконец она сообщила в соцсетях, что в ближайшие пару недель в ее аккаунте будут только «милые глупости» и «фото из сундука». Артистка оставляет сцену на этот период.

«Я наконец-то «догадалась», что мне нужен отпуск — и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год», — пояснила Арзамасова.

Актриса добавила, что ждать от нее творческих новостей в ближайшее время не стоит. Поклонники поддержали жену Авербуха и пожелали ей здоровья.
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