Житель Уфы получил ожоги после попытки потушить пожар в бане

Инцидент произошел поздно вечером в СНТ «Айгуль» в деревне Мокроусово. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Они обнаружили 63-летнего мужчину, который попытался самостоятельно справиться с огнем. Потерпевший получил ожог правой кисти руки и лица I степени. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации уфимец отказался.