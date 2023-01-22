Житель Уфы получил ожоги после попытки потушить пожар в бане

Житель Уфы пострадал при попытке потушить пожар в бане, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Инцидент произошел поздно вечером в СНТ «Айгуль» в деревне Мокроусово. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Они обнаружили 63-летнего мужчину, который попытался самостоятельно справиться с огнем. Потерпевший получил ожог правой кисти руки и лица I степени. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации уфимец отказался.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, строение могло загореться из-за нарушений правил безопасности при использовании печи.