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Житель Уфы получил ожоги после попытки потушить пожар в бане

Происшествия
Житель Уфы получил ожоги после попытки потушить пожар в бане

Житель Уфы пострадал при попытке потушить пожар в бане, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел поздно вечером в СНТ «Айгуль» в деревне Мокроусово. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Они обнаружили 63-летнего мужчину, который попытался самостоятельно справиться с огнем. Потерпевший получил ожог правой кисти руки и лица I степени. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации уфимец отказался.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, строение могло загореться из-за нарушений правил безопасности при использовании печи.
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