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Юрист призвал пенсионеров контролировать состояние индивидуального лицевого счета

Экономика
Юрист призвал пенсионеров контролировать состояние индивидуального лицевого счета

Пожилым людям необходимо регулярно отслеживать состояние своего индивидуального лицевого счета (ИЛС), заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Член Общественной палаты в беседе с агентством «Прайм» отметил, что пенсионеры должны проверят процесс начисления выплат. Для этого нужно запросить соответствующую справку на портале госуслуг, на сайте Социального фонда России или в любом отделении МФЦ.

Если человек обнаружил какую-то ошибку, следует написать заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и отправить его в Соцфонд. Проверка данных займет примерно десять дней, но этот срок может быть увеличен, если сотрудникам понадобятся уточняющие документы. Если же в исправлении недоработок было отказано, их необходимо обжаловать решение через госуслуги или на сайте Фонда, объяснил Виноградов.
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