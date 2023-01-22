Юрист призвал пенсионеров контролировать состояние индивидуального лицевого счета

Если человек обнаружил какую-то ошибку, следует написать заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и отправить его в Соцфонд. Проверка данных займет примерно десять дней, но этот срок может быть увеличен, если сотрудникам понадобятся уточняющие документы. Если же в исправлении недоработок было отказано, их необходимо обжаловать решение через госуслуги или на сайте Фонда, объяснил Виноградов.