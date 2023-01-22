Врач Провоторова предупредила об опасности чрезмерной увлеченности меданализами

Женщинам в возрасте около 55 лет инфекционист посоветовала посещать гинеколога, а мужчинам — уролога. Причем даже в случае отсутствия недомоганий. Исключать рак толстого кишечника и желудка помогут колоноскопия и гастроскопия. Однако врач предостерегла от избыточной диагностики.