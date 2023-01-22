Врач Провоторова предупредила об опасности чрезмерной увлеченности меданализами

Какие проблемы со здоровьем наблюдаются у россиян, рассказала врач-инфекционист Маргарита Провоторова.
По словам специалиста, для жителей РФ характерны недостаток витамина D и избыток глюкозы. Врач напомнила про необходимость ведения здорового образа жизни и пользу правильного питания.
Женщинам в возрасте около 55 лет инфекционист посоветовала посещать гинеколога, а мужчинам — уролога. Причем даже в случае отсутствия недомоганий. Исключать рак толстого кишечника и желудка помогут колоноскопия и гастроскопия. Однако врач предостерегла от избыточной диагностики.
«Персонифицированный подход даст гораздо лучший эффект, чем самостоятельное назначение исследований с последующей их расшифровкой по интернету», — приводит слова Провоторовой «Газета.RU».
Повлиять на результаты анализов можно с помощью приема витаминов, добавила врач. Однако она призвала ставить в известность врача при приеме подобных добавок.