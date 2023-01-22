Число жертв обрушения жилого дома в сирийском Алеппо возросло

Так, обширные районы в САР сейчас все еще незаконно контролируются проамериканскими курдами из «Сирийских демократических сил» (СДС). Удерживая большую часть нефтегазовых месторождений, они занимаются расхищением и контрабандой природных богатств страны. Это наравне с санкциями США и их союзников наносит ущерб экономике государства и замедляет процесс восстановления пострадавших районов.