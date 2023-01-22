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Число жертв обрушения жилого дома в сирийском Алеппо возросло

Весь мир
Число жертв обрушения жилого дома в сирийском Алеппо возросло

Спасатели продолжают поисковые работы на месте аварии.

Обрушение жилого дома в сирийском городе Алеппо повлекло за собой гибель по меньшей мере 11 человек, в том числе одного ребенка, сообщает информационное агентство SANA.

Инцидент произошел в районе Шейх-Максуд. По предварительным данным, пятиэтажный дом, где проживало порядка 30 человек, обрушился из-за утечки воды, ослабившей фундамент здания.

Сейчас на месте аварии продолжаются спасательные работы. Изначально сообщалось о меньшем количестве жертв, однако впоследствии под обломками здания нашли новых пострадавших. Несколько человек сейчас находятся в критическом состоянии.

Алеппо, как и другие города Сирийской Арабской Республики, серьезно пострадал во время 11-летнего конфликта. На его территории были активны как боевики «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), так и члены антиправительственных группировок, лояльных иностранным правительствам.

Так, обширные районы в САР сейчас все еще незаконно контролируются проамериканскими курдами из «Сирийских демократических сил» (СДС). Удерживая большую часть нефтегазовых месторождений, они занимаются расхищением и контрабандой природных богатств страны. Это наравне с санкциями США и их союзников наносит ущерб экономике государства и замедляет процесс восстановления пострадавших районов.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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