Спасатели продолжают поисковые работы на месте аварии.
Обрушение жилого дома в сирийском городе Алеппо повлекло за собой гибель по меньшей мере 11 человек, в том числе одного ребенка, сообщает информационное агентство SANA.
Инцидент произошел в районе Шейх-Максуд. По предварительным данным, пятиэтажный дом, где проживало порядка 30 человек, обрушился из-за утечки воды, ослабившей фундамент здания.
Сейчас на месте аварии продолжаются спасательные работы. Изначально сообщалось о меньшем количестве жертв, однако впоследствии под обломками здания нашли новых пострадавших. Несколько человек сейчас находятся в критическом состоянии.
Алеппо, как и другие города Сирийской Арабской Республики, серьезно пострадал во время 11-летнего конфликта. На его территории были активны как боевики «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), так и члены антиправительственных группировок, лояльных иностранным правительствам.
Так, обширные районы в САР сейчас все еще незаконно контролируются проамериканскими курдами из «Сирийских демократических сил» (СДС). Удерживая большую часть нефтегазовых месторождений, они занимаются расхищением и контрабандой природных богатств страны. Это наравне с санкциями США и их союзников наносит ущерб экономике государства и замедляет процесс восстановления пострадавших районов.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация