CNN: командование ВСУ создает новые подразделения под поставки западных танков

В Вооруженных силах Украины создаются новые подразделения, которые Киев надеется укомплектовать танками западного производства. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По его словам, Украине требуется большое количество западных танков. Наев отметил, что каждое из вновь созданных подразделений украинской армии может быть оснащено одинаковыми танками или бронетранспортерами западного производства.
«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, то есть весь батальон оснащен Bradley, если мы их получим, или Leopard», — сказал Наев.
Ранее сообщалось, что на прошедшей 20 января встрече глав военных ведомств западных государств на авиабазе Рамштайн так и не было принято решение о поставках на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams.