Изнасилованная в Петербурге девочка-инвалид оказалась дочерью актрисы театра «Зазеркалье»

Девочка-инвалид, которую изнасиловали в Петербурге на улице Генерала Кравченко, оказалась дочерью артистки театра «Зазеркалье», сообщает 78.ru.
Об инциденте матери потерпевшей рассказал сосед с верхнего этажа. Мужчина видел в окно, как неизвестный с густыми седыми волосами уводил девочку со двора. После этого он выбежал на улицу и догнал похитителя, который находился с ребенком в соседнем дворе. Мужчина вернул школьницу домой. Мать обратилась в правоохранительные органы.
Женщина заявила, что ее дочь подверглась домогательствам со стороны отчима. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция изучает материалы.