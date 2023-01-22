Изнасилованная в Петербурге девочка-инвалид оказалась дочерью актрисы театра «Зазеркалье»

Об инциденте матери потерпевшей рассказал сосед с верхнего этажа. Мужчина видел в окно, как неизвестный с густыми седыми волосами уводил девочку со двора. После этого он выбежал на улицу и догнал похитителя, который находился с ребенком в соседнем дворе. Мужчина вернул школьницу домой. Мать обратилась в правоохранительные органы.