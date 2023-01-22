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Четыре девушки получили переломы и растяжения после наезда иномарки на Кубани

Происшествия
Четыре девушки получили переломы и растяжения после наезда иномарки на Кубани

В Краснодарском крае под колеса иномарки попали четыре несовершеннолетние девушки. В больнице уточнили, что жизням юных пациенток ничего не угрожает. Им прописали амбулаторное лечение, сообщило РИА Новости.

Врачи диагностировали пострадавшим ушибы, растяжения, гематомы и переломы.

Напомним, что аварию спровоцировал водитель автомобиля Hyundai NF. В станице Кущевская он сбил девушек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее в Петербурге под колеса Hyundai Tucson попал 12-летний мальчик. Он попытался перейти дорогу в неположенном месте.
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