Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Поставки южноафриканских вин и фруктов в Россию могут увеличиться

Экономика
Поставки южноафриканских вин и фруктов в Россию могут увеличиться

Компании из Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены увеличить экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил посол в Москве Мзувукиле Макетука.

В беседе с РИА Новости он указал, что сейчас ЮАР конкурирует с крупнейшими европейскими производителями вин, которые присутствуют на российском рынке гораздо дольше. Уже существующая доля страну вполне устраивает, но идет постоянная работа над ее расширением.

По словам дипломата, Претория намерена наращивать поставки и по другим категориям — овощей и фруктов. Кроме цитрусовых, сейчас ЮАР продает в РФ авокадо, сливы и манго. Так, второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он прибудет в Санкт-Петербурге, и партия фруктов на нем будет в два раза больше.
ЮАР россия и юар вино фрукты цитрусовые
Военкоры ФАН
Лучшие в аду