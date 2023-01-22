Поставки южноафриканских вин и фруктов в Россию могут увеличиться

Компании из Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены увеличить экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил посол в Москве Мзувукиле Макетука.
В беседе с РИА Новости он указал, что сейчас ЮАР конкурирует с крупнейшими европейскими производителями вин, которые присутствуют на российском рынке гораздо дольше. Уже существующая доля страну вполне устраивает, но идет постоянная работа над ее расширением.
По словам дипломата, Претория намерена наращивать поставки и по другим категориям — овощей и фруктов. Кроме цитрусовых, сейчас ЮАР продает в РФ авокадо, сливы и манго. Так, второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он прибудет в Санкт-Петербурге, и партия фруктов на нем будет в два раза больше.