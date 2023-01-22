Поставки южноафриканских вин и фруктов в Россию могут увеличиться

По словам дипломата, Претория намерена наращивать поставки и по другим категориям — овощей и фруктов. Кроме цитрусовых, сейчас ЮАР продает в РФ авокадо, сливы и манго. Так, второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он прибудет в Санкт-Петербурге, и партия фруктов на нем будет в два раза больше.