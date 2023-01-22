Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» представил сериал «Фандорин. Азазель»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» представил премьеру сериала «Фандорин. Азазель» по роману Бориса Акунина. Сериал стал доступен на платформе 19 января.
По сюжету Эраст Фандорин расследует самоубийство миллионера. В процессе он раскрывает существование тайной организации, которая уничтожила много людей. Действие происходит в России, однако революции 1917 года не было и страной правит Николай III.
Премьера приурочена к 25-летию выхода романа Акунина «Азазель». Режиссером проекта стал Нурбек Эген. В сериале сыграли Мила Ершова, Александр Семчев, Евгений Серзин и другие. Роль Эраста Фандорина исполнил Владислав Тирон.