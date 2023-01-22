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Алжир предлагает Италии статус нового хаба для поставок газа в Европу

Экономика
Алжир предлагает Италии статус нового хаба для поставок газа в Европу

Правительство Алжира хочет предложить проект по созданию газового хаба на территории Италии, заявил посол страны в Риме Абделькрим Туария.

По его словам, в случае реализации идеи алжирский газ через Италию пойдет в другие страны Евросоюза. В целом Алжир намерен развивать энергетическое сотрудничество на основе инициатив предыдущего премьера республики Марио Драги.

Государственная нефтегазовая компания Sonatrach и итальянская Eni сейчас изучают перспективы добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара. Ранее Алжир стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив в этом качестве Россию.
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